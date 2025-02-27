تعرف على استعدادات صحة الدقهلية لاستقبال شهر رمضان المبارك

الدقهلية – سارة الباز

اقترب شهر رمضان المبارك وبدأت الاستعدادات المكثفة للجهات والهيئات والمديريات في المحافظات على اختلافها، ومن بين تلك المديريات مديرية الصحة والسكان بالدقهلية؛ لذا تواصلت اليوم السابع مع الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية للتعرف على تفاصيل استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم عبر السطور المقبلة.

تكثيف الحملات المرورية وزيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ



أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية في تصريحات خاصة لليوم السابع عن توجيهاته برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية على جميع المستشفيات، والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك، مشددا على تواجد وزيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والأقسام والعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة ومراجعة توافر الأدوية، ومستلزمات الطوارئ بمخزن الأزمات والكوارث.

تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته

وأكد "مدكور" على تأمين احتياطي أكياس الدم، ومشتقاته بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسي على مدار الساعة لسرعة التعامل، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لصحة الدقهلية.



زيادة عدد الحملات الصباحية والمسائية على المنشآت الغذائية



ونوه وكيل صحة الدقهلية إلى زيادة عدد الحملات (الصباحية - المسائية) على المنشآت الغذائية، وخاصة الفنادق والعائمات والمطاعم والنوادي والمتنزهات والكافيهات وسلاسل السوبر ماركت ومحلات الحلوى والباعة الجائلين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الاغذية والعاملين بها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي أغذية مجهولة المصدر، أو أغذية يتم الشك في عدم صلاحيتها.

فرق مكافحة نواقل الأمراض لمنع انتشار الأمراض

ولفت مدكور إلى إصدار تعليمات بانتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء المحافظة؛ لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات خلال الشهر المبارك، فضلاً عن تكثيف عمل فرق مكافحة نواقل الأمراض لمنع انتشار الأمراض، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.