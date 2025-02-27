تأهيل المنشآت الطبية وتدريب الأطباء بالبحيرة على معايير الجودة.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قطاع الصحة بالمحافظة يشهد إنجازات نوعية بتنفيذ عددًا من المشروعات الكبرى في مجال إحلال وتجديد المستشفيات، منها مستشفيات حوش عيسى، بدر، كوم حمادة، أبو حمص، وأبو المطامير، بالإضافة إلى رفع كفاءة العديد من المنشآت الصحية، من بينها مستشفيات كفر الدوار والمحمودية.

وأضافت أن القطاع الصحي بالبحيرة حقق إنجازًا فريدًا، حيث تم اعتماد أول وحدة صحية بالمحافظة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهي وحدة أبيس الرابعة، لتصبح أول وحدة صحية في مصر يتم اعتمادها خارج محافظات التأمين الصحي الشامل، مما يعكس الجهود المبذولة لتأهيل الوحدات الصحية وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أنه يجري حاليًا العمل على تجهيز المزيد من الوحدات الصحية لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين بجودة وكفاءة عالية.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لإعداد المنشآت الطبية وتجهيزها للاعتماد، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث النظم والمعايير المعتمدة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء داخل المؤسسات الصحية.

كما أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدور المحوري الذي تلعبه مبادرة "حياة كريمة" في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تم إعداد 123 وحدة صحية ضمن المبادرة، مما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى والمراكز.

وأشارت محافظ البحيرة أن القطاع الصحي سيظل على رأس أولويات الدولة والمحافظة، مشددة على استمرار الجهود لدعم وتطوير الخدمات الصحية لتوفير بيئة طبية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رؤية الدولة في تقديم رعاية صحية متطورة وشاملة.