تأجيل قضية اتهام تاجر موز وآخر بقتل شخص بكفر شكر لأبريل المقبل للنطق بالحكم

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل، تأجيل محاكمة تاجر موز، لاتهامه وآخر "توفي" بقتل شخص بسلاح نارى "بندقية آلية"، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة الـقليوبية، لجلسة اليوم الأخير من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8094 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3701 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين " أمير م م"، 31 سنة، تاجر موز، مقيم كفر تصفا مركز كفر شكر، و"عبد الرحيم ع م"، 25 سنة، متوفي، مقيم مركز كفر شكر، لأنهما في 13 / 9 2024، بدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه رضا عبد الخالق عبد اللطيف أمين، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المجني عليه وبين المتهم الثانى، عقدا العزم وبيتا النية على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وذخائرها "طلقات نارية"، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهما وعقب أن أتما جريمتهما محل الاتهام التالي وما أن ظفرا به حتى أطلق صوبه المتهم الثاني أعيرة نارية لشل حركته وتعدى عليه، بنية إزهاق روحه، حتى أزهق روحه وحدثت إصابته التي أبان عنها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، خطفا بالتحايل المجنى عليه سالف الذكر، أنه وعلى إثر إتفاق مسبق فيما بينهما استدرجه المتهم الأول حيلة بزعم إنهاء خلاف بينه وبين المتهم الثاني إلى مكان قصى عن أعين الرقباء حيث يتواجد المتهم الثاني قاطعين الصلة بينه وبين ذويه حتى يتمكنا من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازا ذخائر مما تستعمل في السلاح نارى محل الاتهام السابق حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته -أو إحرازه.