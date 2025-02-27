بروتوكول بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة للتعاون بمشروعات مجتمعية وتنموية

كتبت - مرام محمد

وقع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور محمود سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة، وذلك في إطار التعاون المثمر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال كلمته، أكد محافظ الجيزة، أهمية العلاقة بين المحافظة وجامعة القاهرة وحرصه على توطيد تلك العلاقة، وذلك لأهمية الدور الذى تلعبه الجامعة فى تعزيز قدرات المحافظة الإدارية والفنية وتقديم الاستشارات بمختلف القطاعات.

وأشار المحافظ، إلى أن البروتوكول يهدف إلى توفير مستوى حياة أفضل اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا لمواطنى المحافظة وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية ومخططات التطوير بكافة أنحاء المحافظة.

وأضاف النجار إلى أن البروتوكول يشمل القطاعات الفنية والاستشارات التنموية الاقتصادية والعمرانية والمجتمعية والبيئية والمؤسسية، وما يستجد من مهام بحاجه إلى تعاون المحافظة مع الجامعة القاهرة.

وتقدم المحافظ، بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على حسن الاستقبال ومجهوداتهم الخاصة بمختلف برامج التعاون مع المحافظة وأجهزتها، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة صرح عظيم يمتلك العديد من الكوادر والخبرات الفنية والاستشارية التي يمكن الاستفادة منها في العديد من المشروعات التنموية التي تنفذ بالمحافظة.

من جانبه، رحب رئيس جامعة القاهرة بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الجامعة بمختلف قطاعاتها على الانخراط والتعاون مع المحافظة بمختلف أوجه التنمية وتقديم العون بكافة المجالات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه من المقرر بالبروتوكول تنفيذ الجامعة لعدة برامج تشمل إعداد الهوية البصرية لمحافظة الجيزة و القوافل التنموية الشاملة للجامعة بنطاق المحافظة واستدامة قرى المحافظة والاستفادة من إمكانيات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى دعم مشروعات المحافظة إلى جانب ما يستجد من أعمال وفقًا للمتطلبات والإحتياجات المستقبلية.

حضر مراسم التوقيع هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتورة غادة عبدالبارى نائب رئيس الجامعة، والمهندس أحمد تركى أمين عام الجامعة، والدكتور محمد منصور المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة.



