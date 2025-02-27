بتخفيضات 30%.. افتتاح 4 معارض أهلا رمضان و4 شوادر بمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استمرارا لإفتتاح معارض اهلا رمضان بمدن محافظة جنوب سيناء وفي اطار حرص الدولة على استمرار إقامة هذه المعارض وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائمة بضرورة مواصلة الجهد من كافة الجهات المعنية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.



وبتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتحت رعاية اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" السادس بجنوب سيناء والذي أقيم بمدينة ابوزنيمه بتخفيضات مبدئية من 20% حتى 30 %، بحضور اللواءعبدالرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب نيابة عن المحافظ و المهندس ابراهيم الحارون وكيل وزاره التموين.



وقال المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء طبقا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء يتم التعاون بين المحافظه ومديرية التموين، والغرفه التجارية لإقامة معارض "أهلا رمضان" في كافة مدن المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات رمضان بأسعار في متناول الجميع. ونظرا لتباعد التجمعات السكانيه بمدينة ابوزنيمه تم افتتاح معرض واربع شوادر لخدمة اهل المدينة.

ويتضمن المعرض كافة احتياجات رمضان، من ياميش وبلح، والخضروات والفاكهة، والسلع الغذائية الأساسية، والمنظفات، و يتوالى افتتاح المعارض بكافة مدن المحافظة خلال هذا الأسبوع.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المعرض يضم كافة السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 20 حتى 30%، ليستفيد منها أهالى المدينة.



وأوضح وكيل الوزارة، أن المكرونة بـ 9 جنيهات، وكيلو الأرز 24 جنيها، والزيت 47 جنيها، والسمن 56 جنيها، والدقيق 18 جنيها، والسكر 30 جنيه، والفراخ البرازيلي 140 جنيها.

وتابع: ويبلغ سعر كيلو البلح 29 جنيها، وجوز الهند 155 جنيها، والزبيب 155 جنيها، والتين المجفف 105جنيهات، والمكسرات 500 جنيه، وقمر الدين 63 جنيها.