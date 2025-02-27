انطلاق احتفالية "يوم التراث القبطى العاشر" بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي «يوم التراث القبطي العاشر»، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «مجمع نيقية 325م وأثره على التراث القبطى: 17 قرنًا من وحدة الفكر»، وذلك بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة الذي يستضيف الاحتفالية، وذلك اليوم الخميس الموافق 27 فبراير ، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

يلقي الكلمات الافتتاحية كل من الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، و سهام الجوهري رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، وعدد من الهيئات والمؤسسات، ومنهم كلمة نيافة الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، وكلمة الأب الدكتور أوغسطينوس موريس، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليكية بالزيتون، وكلمة الأب الربان فيلبس عيسى، راعي كنيسة السريان الأرثوذكس في مصر، وكلمة الدكتور القس عاطف مهنَّي، مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة.



يأتي بعد ذلك افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية يشارك فيه 12 فنانًا وفنانة، كما يتضمن المعرض مزجًا بديعًا للفن القبطي ودلالاته، ويتضمن كذلك عددًا من المحاضرات تلقيها نخبة من أهم الباحثين؛ وهم: نيافة الأنبا مقار، ودكتوره نجلاء حمدي، والقس عيد صلاح



يتوسط اليوم عرض فيلم قصير عن ذوي الهمم، ويأتي في ختام ذلك اليوم عرض فني لكورال «ثمر الروح» بكنيسة السيدة العذراء بحدائق المعادي، الدعوة عامة، والحضور مجاني، بدون تسجيل مسبق.