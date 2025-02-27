المحكمة العليا بالسعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال رمضان غدًا

إيمان حنا

دعت المحكمة العليا بالسعودية ، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان مساء غد الجمعة ؛ حسب تقويم أم القرى.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا ، وجاء في نصه:

"نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (191/هـ) وتاريخ 29 /7/ 1446هـ، أن يوم الجمعة 1 /8/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى-؛ الموافق 31 /1/ 2025م، هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العُليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الجمعة 29 /8/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى-؛ الموافق 28 /2/ 2025م".



وأضافت المحكمة العليا : نرجو ممن يراه بالعين المجردة ، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.



وأعوبت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.