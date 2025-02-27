الطقس اليوم الخميس 27-2-2025 بمحافظة جنوب سيناء.. سانت كاترين صفر درجة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس 27_2_2025 طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، فيما تبلغ سرعة الرياح النشطة 32 كيلو فى الساعة.

وتشهد حركة الملاحة بالبحر الأحمر الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج 2:25:15 حالة البحر معتدل

درجات الحرارة في مدن المحافظة كالآتي

سانت كاترين العظمى 16 الصغرى 00

راس سدر العظمي 20 الصغرى 7

طور سيناء العظمى 20 الصغرى 13

شرم الشيخ العظمي 23 الصغرى 14

طابا العظمى 20 الصغرى 9

حيث من المتوقع ،الهيئة العامة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 27_2_2025طقس أجواء معتدلة اليوم الخميس استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتعود الأجواء المعتدلة نهارا.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

