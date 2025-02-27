الطقس اليوم الخميس 27 فبراير 2025 بمحافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تشهد محافظة الفيوم اليوم الخميس، طقس مشمس على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مائل للبرودة قليلا، وكانت شهدت الطرق الزراعية بالمحافظة صباح اليوم شبورة كثيفة حجبت الرؤية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس على محافظة الفيوم الخميس ، حيث يسود المحافظة طقس دافئ نهارا مع ظهور الشمس ، بارد ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 22درجة نهارا، 10 درجات ليلا.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.