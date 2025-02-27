السفارة الدنماركية فى مصر تعزز التبادل الثقافى فى "سمبوزيوم الإسكندرية"

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أقامت سفارة الدنمارك في القاهرة بالتعاون مع المعهد الدنماركي في دمشق واستوديو الدنمارك للدراسات والثقافة بمصر "سمبوزيوم الإسكندرية" في مكتبة الإسكندرية؛ حيث تجمع أكثر من 60 باحثًا وخبيرًا في الشرق الأوسط من الدنمارك وحول العالم لاستكشاف التاريخ والتراث الغني للإسكندرية.

وذكرت السفارة الدنماركية - في بيان صحفي الأربعاء- أن الندوة تضمنت تقديم عدد من الأبحاث لمجموعة متنوعة من التخصصات؛ بما في ذلك علم الآثار والعمارة والتاريخ وحياة الشخصيات التاريخية المهمة المرتبطة بمدينة الإسكندرية.

وقال فراي جاكسون، القائم بأعمال سفارة الدنمارك في مصر إن السفارة تفخر بأن تكون جزءًا من هذه الندوة في الإسكندرية، المدينة التي عملت لفترة طويلة كجسر بين الثقافات.

وأضاف أن هذا الحدث، وهو عنصر أساسي في شراكتنا الاستراتيجية مع مصر؛ يشكل فرصة قيمة للحوار والتعاون، وتعزيز أهمية التبادل الثقافي في عالم مترابط.

من جانبه، قال إنجولف ثويسن، رئيس مجلس إدارة المعهد الدنماركي في دمشق ان الإسكندرية، وهي مدينة عالمية مهمة وجوهرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كانت الاختيار الطبيعي لندوتنا، حيث ينعكس تاريخها الغني وقدرتها الفريدة على جمع الناس معًا في الشعور المشترك بأن "هذه المدينة توحدنا وتجعلنا جميعًا إسكندريين".

وأشار إلى أن هذه القوة الموحدة هي ما جعلت الإسكندرية المضيف المثالي لمناقشاتنا المهمة، ولهذا السبب كان لا بد من عقد الندوة بها.

وذكرت السفارة أن المشاركين قاموا بجولة إرشادية في مكتبة الإسكندرية، حيث اطلعوا عن كثب روعة العمارة وثورة المعرفة التي تحتويها.

كما أقيم على هامش الندوة الحفل الموسيقي المسائي الذي ضم أوركسترا مكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو الدنماركي الشهير بيتر إتروب لارسن.

وقدمت الأوركسترا، العرض الأول لقطعة "Mintaka" من تأليف أندريه جينسن "Mintaka"، اسم النجمة الثالثة في حزام أوريون، ترمز إلى الارتباط بين مصر والدنمارك.