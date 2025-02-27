السعودية تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان موقفها الثابت والداعم للسودان

أ ش أ

أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق لتجاوز الأزمة الراهنة، والوصول إلى حل سياسى مستدام يجنب البلاد ويلات الحروب.



وأشار بن خثيلة - فى كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/الخميس/ - إلى جهود السعودية لحل الأزمة، حيث استضافت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتنازعة فى السودان من خلال مباحثات جدة، التى هدفت إلى تحقيق الالتزام بحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسى يحفظ أمن واستقرار السودان، ويضمن تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها.



وشدد على أن الحل يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، تمهيدًا لمستقبل سياسى مستقر وآمن يحقق تطلعات الشعب السوداني.