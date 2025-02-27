"الحقوق المالية للمرأة بالإسلام" ندوة بكلية التربية للطفولة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ندوة بعنوان الحقوق المالية للمرأة بالإسلام حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمود صديق الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والأعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقة وعظ ببني سويف ودار الفتوي بالأزهر الشريف، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور إبراهيم عبد الرازق عميد الكلية، والدكتورة هناء فؤاد وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئة بحضور عدد من طالبات الكلية.

تناولت الندوة الحقوق المالية للمرأة في الإسلام، والذمة المالية المستقلة وحق الشرع وحرية النفقة، حيث أن النفقة واجبه علي الرجل، كما تطرقت الندوة إلى مشكلة الطلاق وكيفية مواجهة تلك المشكلة التي تهدد استقرار الأسرة، وأن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة، بما يجعلها تؤدى دورها في الأسرة والمجتمع، وبما يحقق الأمن والاستقرار للأوطان.