"التعاون الخليجي" يدين القصف الإسرائيلى على سوريا ويطالب بتحرك دولى

أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على عدة مواقع في سوريا، وفق بيان صادر عن المجلس.
وأكد البديوى أن هذه الاعتداءات المستمرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والقوانين الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
وقال إن هذه الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن نهجها المستمر في تقويض فرص السلام وزعزعة استقرار المنطقة، كما أكد على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الانتهاكات السافرة، ومنع تفاقم التوترات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ 46، والذي أدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلاله للمنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك واضح لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كافة الأراضي السورية المحتلة، واحترامها لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان التليفزيون السوري قد نقل تقريرًا يوضح أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، وقالت وسائل إعلامية إن غارات اسرائيلية استهدفت محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.