"التعاون الخليجي" يدين القصف الإسرائيلى على سوريا ويطالب بتحرك دولى

إيمان حنا

أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على عدة مواقع في سوريا، وفق بيان صادر عن المجلس.

وأكد البديوى أن هذه الاعتداءات المستمرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والقوانين الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.



وقال إن هذه الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن نهجها المستمر في تقويض فرص السلام وزعزعة استقرار المنطقة، كما أكد على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الانتهاكات السافرة، ومنع تفاقم التوترات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.



وأكد على ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ 46، والذي أدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلاله للمنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك واضح لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كافة الأراضي السورية المحتلة، واحترامها لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان التليفزيون السوري قد نقل تقريرًا يوضح أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، وقالت وسائل إعلامية إن غارات اسرائيلية استهدفت محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.

