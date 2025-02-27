الأرصاد: بشرى للمواطنين وتغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: تعود الأجواء المعتدلة نهارا على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس 27 فبراير 2025، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتى: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة.