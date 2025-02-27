افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بتخفيض 30 % بمدن الحمام والعلمين والضبعة

مطروح _ حسن مشالي

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، لافتتاح معارض أهلا رمضان، لبيع السلع بأسعار مخفضة 30 %، بمدن الحمام والعلمين والضبعة، بحضور زكريا غنيم عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح و مختار جبريل الصنقرى رئيس الغرفة التجارية بمطروح، في إطار استعدادات محافظة مطروح لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وافتتح نائب محافظ مطروح، معرض أهلا رمضان بمدينة الحمام، بحضور اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، و معرض أهلا رمضان بمدينة العلمين بحضور اللواء علاء يوسف رئيس المدينة، ومعرض أهلا رمضان بمدينة الضبعة بحضور اللواء محمد ابو العينين هجرس رئيس المدينة، وسط إقبال المواطنين لشراء مستلزماتهم الغذائية وغيرها، استعداداً لإستقبال شهر رمضان الكريم.

وتفقد نائب محافظ مطروح باكيات وأجنحة المعارض الـ 3 التى شملت جميع المنتجات الغذائية الأساسية، والخضار والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى المنتجات الورقية والمنظفات وغيرها، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 إلى 30 % توصل لـ 50 % في بعض السلع، مع التوجيه باستمرار المعرض والترحيب بمشاركة التجار إلى ما بعد عيد الفطر المبارك تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة.

كما قام نائب محافظ مطروح بتخفيض أسعار عدد من السلع والمنتجات بما يحقق الهدف من تخفيف العبء ورضا المواطنين، مع الاطمئنان على توافر أرصدة جميع السلع الأساسية .

وأشاد " رجب " بتعاون ومشاركة العديد من التجار بمعارض أهلا رمضان وفي مبادرات تخفيض الأسعار بجميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى قوافل السيارات المتنقلة إلى باقي المدن والقرى، والإطمئنان على وصولها إلى المناطق خارج المدن، للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم.

ووجه نائب محافظ مطروح، الشكر لجهود تنظيم المعارض الـ 3، تيسيرا على الأهالي بمدن الحمام والعلمين والضبعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، والتجار، والشركات المشاركة، فى إطار الاستعداد لاستقبال لشهر رمضان الكريم، و العمل على توفير مزيد من السلع الأساسية للمواطنين، وتنظيم مزيد من المعارض ومنافذ السلع الغذائية المخفضة، للمواطنين وتيسير الحصول عليها، والرقابة على الأسواق ومنع أية تجاوزات، وتشديد الرقابة وضبط الأسواق من خلال مديرية التموين، ومباحث التموين، للتيسير على المواطنين.



بيع السلع باسعار مخفضة بمعرض اهلا رمضان - مطروح



اقبال على معارض اهلا رمضان بمطروح



نائب محافظ مطروح يخفض السلع بمعرض اهلا رمضان



نائب محافظ مطروح يفتتح معرض اهلا رمضان



معارض اهلا رمضان بمدن محافظة مطروح



تخفيض اسعار اللحوم بمعارض اهلا رمضان بمحافظة مطروح