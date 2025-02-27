استمرار جسر الإغاثة المصرى لغزة عبر بوابة معبر رفح.. قافلة مساعدات جديدة

معبر رفح – محمد حسين

دفعت مصر اليوم بقافلة جديدة من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في تواصل لجسر الإغاثة الممتد يوميا من الأراضى المصرية للأراضى الفلسطينية وصولا لقطاع غزة.

شملت أول دفعات قافلة اليوم 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات وضرورات الحياة الأساسية، إلى جانب 6 صهاريج وقود لضمان استمرار عمل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع.

وبالتزامن مع دخول المساعدات، رفعت الفرق الطبية المصرية درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الـ25 من المصابين الفلسطينيين، بعد أن استقبلت أمس 47 جريحًا و75 مرافقًا ضمن الدفعة الـ24، حيث يتم نقلهم وفق خطة طبية متكاملة تضمن تقديم الرعاية اللازمة في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، بحسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأكد مصدر مسؤول في معبر رفح أن جميع الشحنات الإغاثية تخضع لإجراءات دقيقة تشمل التسجيل والتوثيق بنظام باركود، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، حيث تتولى الجهات المختصة داخل غزة، وفي مقدمتها الهلال الأحمر الفلسطيني، عملية التوزيع وفق خطة منظمة تستهدف المستشفيات والمراكز الإغاثية والأسر الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار التنسيق المستمر بين مصر والمنظمات الإغاثية الدولية لضمان استمرار تدفق الدعم الإنساني للقطاع، ومواجهة التحديات المتفاقمة التي يفرضها الوضع الراهن، خاصة في الجوانب الصحية والخدمية.

وشددت مصادر رسمية على التزام مصر بمواصلة دعمها الإنساني لغزة، سواء من خلال إمداد القطاع بالمساعدات الإغاثية أو استقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.



