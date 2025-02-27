اتصال هاتفى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطى مع نظيره الليتوانى

أحمد جمعة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة ونظيره الليتوانى "كيستوتيس بودريس" اليوم.

أعرب الوزير عبد العاطي عن خالص تهنئته للوزير الليتواني بمناسبة توليه مهام منصبه في ديسمبر 2024، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مبديًا ترحيبه بعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، وتطلعه لعقد الدورة القادمة للجنة التعاون الاقتصادي والفني والعلمى بين مصر وليتوانيا، كما أثنى على تعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع الجانب الليتواني في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني والحوكمة الالكترونية، والبناء على الزيارة الناجحة للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ليتوانيا في 2022، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الاستثمارات الليتوانية في مصر، وترتيب زيارات لرجال الأعمال الليتوانيين لمصر، مبرزًا التعاون البرلماني المتنامي بين البلدين.

من جهة أخرى، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وبلورة خطة لإعادة الإعمار في غزة، وثمّن في هذا الإطار موقف ليتوانيا الإيجابي إزاء القضية الفلسطينية، والتزامها بحل الدولتين.