إنشاء حاجز خرسانى على الترع والمصارف بمراكز ديروط والقوصية وصدفا

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ حملات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية لضمان وصول المياه إلى نهايات الترعة والترع الآخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري لتحقيق الاستفادة منها لكافة الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياة ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار، والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات باِلقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ببعض الترع بنطاق مراكز ديروط والقوصية وصدفا، ضمن خطة الري، ضماناً لوصول المياه لنهايات الترع، حيث تم إزالة الحشائش والحيوانات النافقة فرع أبو سلاسل وفرع الشيخ عامر وتطهير جانبى صدفا ك 10، بالإضافة إلى مواصلة العمل في إنشاء أعمال حاجز خرساني "نيو جيرسي" على ترعة بانوب بمركز ديروط كأسوار حماية داخل الكتلة السكنية، مشيراً إلى استخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتلك المراكز وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.