أمانة "جدة" تعتمد الخطة الموسمية لرمضان والعيد

إيمان حنا

اعتمدت أمانة محافظة جدة الخطة الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر ، من خلال تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية ومحال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.وفق"سبق".

تتضمن الخطة الموسمية ، تكثيف الرقابة الميدانية لمتابعة امتثال المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسة والفرعية وداخل المراكز التجارية، كما ستستهدف الحملات المكثفة استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار.

وأكدت "الأمانة" مضاعفة الرقابة الميدانية في المواقع المتوقع أن تشهد إقبالاً من السكان والزائرين، والتمشي مع التوقيتات الملائمة لمتغيرات شهر رمضان مع عدم الإخلال بالخطة التشغيلية الأساسية ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يومياً طيلة شهر رمضان.

وأشارت "الأمانة" إلى مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية للقيام بجولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها، كما تشمل الاستعدادات تجهيز طاقاتها البشرية والمتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين والتنسيق مع إدارتَي النظافة وصحة البيئة لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.