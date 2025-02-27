أسرى محررون من الدفعة السابعة يخلعون ملابس السجون الإسرائيلية ويدوسونها بأقدامهم

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو أسرى فلسطينيين محررين يدوسون بأقدامهم ملابس أجبرهم الاحتلال على ارتدائها والتي حملت رموزا وعبارات إسرائيلية.

وأوضحت المقاطع التي بثها نشطاء، لحظة نزول بعض الأسرى المحررين من الحافلات، حيث قاموا بخلع ملابس السجن الإسرائيلي وإلقائها على الأرض قبل دوسها بأقدامهم.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلى مئات الأسرى الفلسطينيين فجر اليوم الخميس موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في حين سلمت حركة حماس جثامين 4 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة السابعة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكان الاحتلال قد طبع على ملابس الأسرى المحررين في الدفعة السادسة عبارة "لا ننسى ولا نغفر"، إلى جانب النجمة السداسية، في خطوة تعكس محاولاته المستمرة للإذلال، وتناقض بوضوح المعاملة التي يتلقاها الأسرى الإسرائيليون لدى المقاومة الفلسطينية.

ووصل أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من سجن "عوفر" الإسرائيلي إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية فجر اليوم الخميس وسط استقبال جماهيري من عائلاتهم وحشود كانت بانتظارهم.