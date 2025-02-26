‫ وزير الزراعة: لدينا أكثر من 10 آلاف عالم وباحث فى مراكز ومعاهد الوزارة

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأربعاء، سيدى توري وزير الموارد الحيوانية والسمكية الإيفواري بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

ورحب "فاروق" بالوزير الإيفواري والوفد المرافق له، مؤكدا على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للأشقاء الأفارقة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار استيراتيجية الدولة المصرية ويلقى متابعة مستمرة من السيد الرئيس السيسي.

وقال وزير الزراعة، إن لدينا أكثر من عشرة آلاف عالم وباحث في المراكز والمعاهد التابعة للوزارة في جميع المجالات، منها الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحسين السلالات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مؤكدا على استعداد مصر تقديم الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار، وكذلك استقبال فرق عمل للتدريب في المراكز البحثية المصرية وإيفاد خبراء لتدريبهم هناك في كل الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات.

وقال فاروق إنه رغم التحديات التى تواجه الدولة المصرية من ندرة المياه إلا أن مصر حققت إنجازات ضخمة في المجالات الزراعية بفضل اهتمام الرئيس السيسي بالتكنولوجيا الحديثة وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان ومعدل التحول للثروة الحيوانية وبالتالي كان له أثر فعال في تقليل استيراد اللحوم من الخارج وزيادة الإنتاجية المحلية وتحقيق التوازن في الأسعار.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الزراعة أن كل إمكانيات الوزارة في خدمة الأشقاء بكوت ديفوار، ووجه بوضع آلية محددة وخطة عمل لتفعيل نقاط الاتفاق وتنفيذها على أرض الواقع، كما وجه بعقد لقاء بين المستثمرين المصريين من خلال السفارة الإيفوارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لوضع خطة عمل ومتابعتها.

ومن جانبه، أعرب وزير الثروة الحيوانية والسمكية الإيفواري عن سعادته بحفاوة الاستقبال ورؤية الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة ليس فقط في مجال الزراعة ولكن بكل المجالات، مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار.

وأضاف أن مصر أيضا لديها تجربة تحتذى للدول في مجال محاربة الإرهاب، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مجال الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكى والأمن الغذائي.

وقال الوزير الايفواري إنه يمكن توقيع مذكرة تفاهم تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين، وأضاف أن بلاده على استعداد لتخصيص قطعة أرض لمصر لإنشاء مزراعة مشتركة للثروة الحيوانية إرشادية بحثية مرحبا بالمستثمرين المصريين والاستفادة بالحوافز التي تمنحها دولته للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى مكانة مصر الكبيرة لديهم، ووجه الوزير الإيفواري الدعوة لوزير الزراعة المصري لحضور المعرض الزراعي الذي تنظمه بلاده والمزمع عقده في ابريل القادم مشيرا إلى أن مصر سوف تكون ضيف شرف المعرض.