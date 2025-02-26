اليوم السابع
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الأربعاء، 26 فبراير 2025 08:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل "صحة سوهاج" يعقد اجتماعا لمناقشة آليات العمل فى شهر رمضان

الأربعاء، 26 فبراير 2025 07:02 م
وكيل "صحة سوهاج" يعقد اجتماعا لمناقشة آليات العمل فى شهر رمضان اجتماع وكيل صحة سوهاج مع قيادات المديرية لمناقشة آليات العمل فى شهر رمضان
سوهاج عمرو خلف

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ترأس الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماع قيادات مديرية الصحة، بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية، والدكتور عمر عبدالحابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي والدكتورة صفاء منصور مدير عام الصيدلة والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام رمضان البرديسي مدير إدارة الشئون القانونية  و ذلك لاستعراض و مناقشة أليات العمل الفترة القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة.

كما وجه دويدار بعدد من التكليفات والتي من شأنها رفع مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة، موجهاً أيضا بعقد الاجتماع بصورة نصف شهرية لتقييم وعرض ما تم إنجازه من توصيات.







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