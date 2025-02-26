وكيل أوقاف سوهاج يوجه بالمرور على المساجد المعتمدة بالتهجد فى رمضان

سوهاج عمرو خلف

التقى الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج اليوم الأربعاء بمديري الإدارات الفرعية، وذلك لوضع الخطة اللازمة لضبط العمل الدعوي لشهر رمضان المبارك.

ناقش الاجتماع ، الدقة والتفاني فى العمل حيث إنهما اساس التقدم، كما أكد على تكثيف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية لبناء الشخصية الوطنية من منطلق ديني خاصة فى الشهر الكريم، فينبغي أن نملأ وعي الإنسان المصري بمعنى كونه إنسانًا مصريًا ذلك الإنسان الشغوف بالعلم، الواسع الأفق، والواثق في نفسه ومؤسسات وطنه وفي تاريخه، الإنسان المصري الذي لا يستجيب لدعوات الإحباط.

وكذلك ضرورة أن تسهم المساجد في ملئ وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع المصري في صناعة الحضارة وتعظيم العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالعلم والمعرفة، والالتزام بوقت وموضوع الخطبة، من أهم التكليفات الوظيفية، وعدم تمكين أي شخص من الخطابة او إلقاء الدروس من غير المصرح لهم بذلك.

كما أكد أبو سعدة على المرور على المساجد المعتمدة بالتهجد والإعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان، و عدم وضع أى صناديق تبرعات داخل المساجد أو في محيطها، أو جمع تبرعات بأى طريق بدون إذن رسمي، والاهتمام بأسطح المساجد ونظافتها على أن يكون الإشراف من الإدارة علي جميع المساجد الخاصة بها، مع تكثيف المرور والمتابعة على المساجد ومتابعة الأنشطة الدعوية خلال الشهر الكريم.