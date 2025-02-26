وفاة المجاهد السيناوى غنيم طلب الحارة.. أحد أبطال المقاومة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

فقدت سيناء أحد رموزها النضالية المجاهد غنيم طلب الحارة، ابن مركز رفح بشمال سيناء، الذي توفي عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في سبيل الوطن.

كان الفقيد من الشخصيات البارزة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وظل على مدار سنوات النضال يؤدي ادوار بطولية بكل تفاني في خدمة قضيته الوطنية، رافضًا الخضوع أو التراجع أمام محاولات الاحتلال للسيطرة على الأرض بمركز رفح بشمال سيناء.

والراحل من عشيرة الخرافين قبيلة الأرميلات، وكان له دور فاعل في المقاومة خلال فترة الاحتلال، حيث قدم العديد من الإسهامات التي جعلت اسمه محفورًا في تاريخ النضال السيناوي. وبعد تحرير سيناء، واصل الفقيد دوره المجتمعي كأحد القيادات البارزة التي أسهمت في دعم مجتمعها المحلي وتعزيز روح الانتماء الوطني بين الأجيال الجديدة.

ونعت جمعية مجاهدي سيناء الفقيد في بيان رسمي، مؤكدة أن الراحل كان مناضلًا جسورًا لم يدخر جهدًا في الدفاع عن الوطن.

وأوضح الشيخ عبدالله جهامة، رئيس الجمعية، أن الفقيد كان أحد أعضاء الجمعية البارزين، وكرّمه رئيس الجمهورية بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى تقديرًا لبطولاته التي سُطرت في سجل النضال الوطني.

وأشار جهامة إلى أن الفقيد كان جزءًا من كوكبة من أبناء سيناء الذين واجهوا الاحتلال بشجاعة، حيث تضم جمعية مجاهدي سيناء نحو 757 مجاهدًا ممن أدوا أدوارًا بطولية، رجالًا ونساءً، وأسهموا في حماية الوطن خلال فترة الاحتلال. وأكد أن الجمعية، التي تعمل تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، مستمرة في تقديم الدعم للمجاهدين الذين ما زالوا على قيد الحياة، كما تحرص على رعاية أسر الراحلين منهم، تقديرًا لما قدموه للوطن.

وأعرب الشيخ جهامة عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مشيرًا إلى أن ذكراه ستظل حاضرة في وجدان أبناء سيناء، الذين يعتزون بتاريخهم النضالي المشرف.



المناضل غنيم الخرافين