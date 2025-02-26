وفاة الحالة الثالثة من مصابى حادث شركة غزل المحلة متأثرا بحروقه

الغربية مصطفى عادل

توفي قبل قليل المصاب الثالث من مصابى حادث إنفجار غلاية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، داخل المستشفى متأثرا بحروقه بعد ساعات من وفاة ثاني حالات الإصابة.

كان قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء المصاب الثاني في حادث انفجار غلاية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بحروق شديدة داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

كان أحد مصابي الحادث، ويدعي أيمن أبو الفضل قد توفي أمس الثلاثاء بعد اصابته بحروق أكثر من 70%، وتم دفنه بمقابر عائلته بقرية محلة زياد بسمنود

كانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد أصدرت بياناً ، بشأن واقعة انفجار إحدى الغلايات داخل محطة الشركة.

وأكدت الشركة، أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور لا تمت بصلة للواقع، وتؤكد شركة غزل المحلة أن ما حدث صباح اليوم هو حادث محدود ناتج عن انفجار غلاية داخل محطة الشركة، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين، ويتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل مع وتقديم كل سبل الدعم إليهم.