هدايا رئاسية وتوجيهات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، هدايا رئاسية وتوجيهات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. السيد الرئيس السيسى يستعرض حزم الحماية الاجتماعية والزيادة المنتظرة فى المرتبات والأجور والمعاشات والاستعدادات لرمضان.. ويوجه بتوفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع بأسعار مخفضة..

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ـ هدايا رئاسية وتوجيهات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. الرئيس السيسى يستعرض حزم الحماية الاجتماعية والزيادة المنتظرة فى المرتبات والأجور والمعاشات والاستعدادات لرمضان.. ويوجه بتوفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع بأسعار مخفضة

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