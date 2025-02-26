نقابة المهندسين تقرر زيادة المعاشات لتصل إلى 2000 جنيه بأثر رجعى من يناير 2025

كتبت آية دعبس

أعلن المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمهندسين، عن اتخاذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين منذ قليل، قرارا بزيادة معاشات المهندسين بمبلغ 400 جنيه بأثر رجعي من يناير 2025، لتصبح قيمة المعاشات الشهرية 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه.

وكان قد قال المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن عدد أعضاء نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية قد بلغ نحو 897 ألفا و926 مهندسا، مقيدون فى جداول 7 شعب هندسية بالنقابة، لافتا إلى أن عدد الدفعات السنوية الجديدة حوالى 45 ألف مهندس، بنسبة تراوحت خلال الخمس سنوات الماضية من 4.5% إلى 5%.

وأوضح الكسار، أن تلك الزيادات السنوية الكبيرة فى أعضاء النقابة تنعكس على النقابة بزيادة واجباتها تجاه أعضائها من حيث تقديم كافة الخدمات، وأبرزها المعاشات، حيث تُقدر أعداد المستحقين للمعاشات بالنقابة حاليا حوالى 160 ألف مهندس على المعاش، وتزيد أعدادهم سنويا مع زيادة المنضمين حديثا بمعدل 7%، أى 10 آلاف مهندس كل عام، بقيمة معاشات إجمالية 400 مليون جنيه سنويا.