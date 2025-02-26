نجاح أول جراحة زراعة شرايين تاجية بمستشفى الزقازيق العام

الشرقية - إيمان مهنى

نجح الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، في إجراء أول جراحة من نوعها لزراعة شرايين تاجية لمريض يبلغ من العمر 67 عاماً، وذلك وسط استعدادات طبية دقيقة ورعاية متكاملة.

جاء ذلك بإشراف الدكتور علي محمد رفعت المشرف الفني لجراحات القلب المفتوح، وبقيادة الدكتور سامح السيد ميه أستاذ جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور خالد حلمي أستاذ التخدير بجامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الجراحة تمت بنجاح داخل مستشفى الزقازيق العام، حيث استقرت حالة المريض بعد إجراء العملية، وهو الآن يتلقى الرعاية الطبية بوحدة العناية المركزة، على يد فريق من أطباء القلب والصدر، لضمان تعافيه التام.

يأتي هذا الإنجاز في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بصحة المواطن المصري، وتماشياً مع المبادرات الصحية التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية الحرجة، كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مستشفيات المحافظة.