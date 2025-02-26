مواعيد فتح قلعة قايتباى الأثرية بالإسكندرية في شهر رمضان المبارك

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تعتبر قلعة قايتباي الأثرية في محافظة الاسكندرية، من أهم المقاصد السياحية للزائرين علي مدار العام، التي يقبل عليها الكثير من المصريين والعرب والأجانب لقضاء أوقاتهم والقيام بالجولات لزيارة الأماكن الآثرية والسياحية القديمة للتعرف على التاريخ المصري القديم بقلعة قايتباي الأثرية اهم المزارات السياحية بالمحافظة.

وقال محمد متولي مدير آثار الإسكندرية، ان قلعة قايتباى تفتح أبوابها لاستقبال زوارها يوميًا في شهر رمضان الكريم علي مدار الشهر، في تمام الساعة الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 4 عصرا .

الجدير بالذكر أن قلعة قايتباي أنشئت بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة (702 ه / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي والسور الداخلي وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.