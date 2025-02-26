منطقة الإسماعيلية الأزهرية تستعد للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

الإسماعيلية - صبرى غانم

اجتمع الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور (1085) عامًا على تأسيسه، والذي يوافق السابع من رمضان من كل عام، وذلك بحضور الدكتور احمد بيومي، الوكيل الشرعي للمنطقة، ورؤساء الإدارات التعليمية، و عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، وممثلين من الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة، وأعضاء لجنة التنظيم للاحتفالية.

وخلال اللقاء، ناقش رئيس المنطقة الفقرات وبرنامج الاحتفال وإعداد الكلمات واللافتات، فضلًا عن إعداد فيلم تسجيلي عن أنشطة وإنجازات المنطقة خلال العام الماضي، وضرورة الالتزام بالبرنامج المرسل للاحتفالية، وانعقاد اللجنة المنظمة بصفة مستمرة يوميًا لمتابعة ما يستجد من تعليمات ومتابعة فضيلته اليومية مع اللجنة المنظمة للوقوف على آخر التجهيزات بصفة يومية.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة التزام الجميع لخروج الاحتفالية بشكل رائع يليق بمكانة الأزهر الشريف ورفعته.