مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تبدأ فعاليات مسابقة القرآن الكريم السنوية

الإسماعيلية - صبرى غانم

بدأت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، فعاليات مسابقة القرآن الكريم السنوية لعام، 2025 والتي أطلقتها لمشتركيها، وتنقسم إلى 6 مستويات:

المستوى الأول: القرآن كاملًا ولا يتعدي سن المتسابق 20 عامًا.

المستوى الثاني: ثلاثة أرباع.

المستوى الثالث: نصف القرآن

المستوي الرابع: ربع القرآن

المستوي الخامس: ثلاثة أجزاء ولا يتعدى سن المتسابق 10 أعوام.

المستوى السادس: جزء عم ولا يتعدي سن المتسابق 7 سنوات.

وأوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة، أنه تم تخصيص مركز بكل مستوى لذوي الهمم وتشكلت لجنة الاختبار من الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى، إبراهيم عيسى رمضان محمد إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق الأوقاف، عبدالعزيز السيد عبد العال المغازي مدير شئون القرآن الكريم بالأزهر، الشيخ إبراهيم يوسف محمد.

وعلى جانب آخر، نظمت المكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة زيارة إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية، وتم تنفيذ برنامج لتعريف الطلاب بالأنشطة والخدمات التي تقدم بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية وكيفية الاشتراك وأنشطة رسم وتلوين وحكي قصة، ومسابقات ثقافية وتوزيع جوائز وقراءة حرة في كتب مكتبة مصر العامة.

