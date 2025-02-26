معرض أهلا رمضان 2025 فى العمرانية يطرح طبق بيض المائدة بـ150 جنيها

كتبت - مرام محمد

طرح معرض "أهلًا رمضان" 2025 في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا، وذلك ضمن ما يوفره من سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة.

وأعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن العام الحالي شهد إقامة أكبر عدد من معارض أهلا رمضان لتغطية كافة قطاعات المحافظة من أحياء ومراكز وقرى ومدن عمرانية جديدة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعارض توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30 % وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم طوال اليوم.

وأكد أن هناك متابعه دورية من خلال رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية على معارض "أهلًا رمضان"، وذلك لضمان استمرارية وجود السلع بالكميات الوفيرة التي تلبي الطلب والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات جيدة.