معرض أهلاً رمضان بالعريش يواصل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

العريش ـ محمد حسين

واصل معرض "أهلاً رمضان" بمدينة العريش، توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل 30% مقارنة بالأسواق، وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وبجهود من الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وسبق وافتتح المعرض اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بحضور رأفت العبد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ومحمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

يضم المعرض مجموعة كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم، الدواجن، البقوليات، الخضروات، الفاكهة، التمور، والزيوت، بالإضافة إلى منتجات الألبان والمخبوزات، حيث يشارك في المعرض عدد من تجار المواد الغذائية إلى جانب منفذ الشركة العامة لتجارة الجملة، لضمان توفير كميات كافية من السلع بأسعار مناسبة.

وأكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن المعرض يأتي في إطار توجيهات الدولة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المنظمة.

من جانبه، شدد رأفت العبد مدير مديرية التموين، على ضرورة إلزام العارضين بالإعلان عن الأسعار والالتزام بها، وعدم تعظيم هامش الربح تيسيرًا على المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان.