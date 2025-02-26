مصادرة 45 ألف لتر زيت سيارات مخالف بالشرقية قبل بيعه بالسوق السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 45 ألف لتر زيوت سيارات مستعملة داخل مخزن يُدار بدون ترخيص بمركز بلبيس.

كان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطرى والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شُكلت حملة مكبرة تحت إشراف محمد سعد مدير عام الرقابة بعضوية أسامة فتحى، أحمد زكريا المفتشون بالمديرية وبرفقة عصام أبو النور المفتش بإدارة تموين بلبيس، للمرور على المحال التجارية والمخازن بمركز بلبيس ، وأسفرت الحملة عن ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مرتجعه لإعادة بيعها بالسوق السوداء مرة أخرى بمخزن لزيوت السيارات المستعملة ، بقصد التربح غير المشروع ، مما يسبب خطر على السيارات وأروح المواطنين، وتم تحرير محضر برقم 5363 جنح بلبيس .

وضبط مخزن للمواد الغذائية يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 2 طن و700 كيلو توابل وطن سكر مجهول المصدر وتم تحرير محضر برقم 5364 جنح بلبيس .