مديرية الطب البيطرى بالأقصر تشكل لجان لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت لجان التحصين المختلفة التابعة لمديرية الطب البيطرى بالأقصر، فى أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتى تمثل جزءًا من الأمن الغذائى المصرى ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ومن جانبه يقول الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، إنه انطلقت الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام بمحافظة الأقصر، حيث تشكلت لجان التحصين الطبية البيطرية، التى تمت فى إدارة إسنا تحت رعاية الدكتور محمد الرشيدى مدير الإدارة، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الطود البيطرية برئاسة الدكتور حلمى كامل رئيس الوحدة، كما تشكلت لجان تحصين تحت إشراف الدكتورة أسماء السيد مدير إدارة الطود، كما تشكلت لجان أخرى بإدارة الطود وإسنا وأرمنت والبياضية والزينية والقرنة والأقصر البيطرية.

وقد كشف الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، إنه انطلقت الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام بمحافظة الأقصر، حيث تستهدف تحصين 35372 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى، وتحصين عدد 33956 رأس أغنام ضد جدرى الأغنام على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مضيفًا أنه وفقًا لتوجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة بتكثيف أعمال لجان التحصين لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت، وأن لجان التحصين تنتقل من بيت إلى بيت وإلى جميع مزارع المحافظة لضمان وصول خدمة التحصين إلى كل الثروة الحيوانية بالأقصر وللحفاظ على الثروة الحيوانية.

وناشدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، كافة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

بيطرى الأقصر تشكل لجان لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى



تحصين الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام لحماية الثروة الحيوانية



حملات تحصين الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالأقصر



لجان لتحصين الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالأقصر