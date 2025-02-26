محافظ كفر الشيخ: تفعيل ميكنة منظومة أملاك الدولة واستعراض المشروعات الخدمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم الإدارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

‏في مستهل المجلس التنفيذي، قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة التنفيذية ولجميع العاملين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذا الشهر الكريم علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.

وفى بداية جلسته ناقش تنفيذي المحافظة عددًا من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين الخدمات في مختلف القطاعات والمجالات بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة لأهالينا بالمحافظة.

حيث وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ على إنشاء منفذ لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمدينة دسوق على مساحة 290 م2، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة.

فيما أعلن محافظ كفرالشيخ، عن قبول مدينة فوه ضمن "المدن المبدعة"، مؤكدًا أن المحافظة تشارك في جميع المسابقات والفعاليات المحلية والدولية بهدف التميز وتحقيق المركز الأول، كما أشار إلى مشاركة المحافظة في جائزة التميز الحكومي.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة فعّلَت ميكنة منظومة أملاك الدولة، حيث أصبح التسجيل عبر المنصة الإلكترونية متاحًا من جميع أنحاء العالم، مقدمًا الشكر لفريق العمل على هذا الإنجاز، كما قدم الشكر للقائمين على ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، الشكر لهيئة الإصلاح الزراعي على توفير بيض المائدة بأسعار مناسبة (135 جنيهًا للطبق) في جميع معارض "أهلًا رمضان" وأسواق "اليوم الواحد" بمراكز وقرى المحافظة، فضلًا عن توزيعه بالمنافذ المتحركة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات بالمحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة سير العمل في تلك المشروعات لضمان إنجازها في المواعيد المحددة وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف ومتابعة منظومة التصالح والتقنين، مشددًا على أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومواجهة التعديات وإزالتها من المهد، مؤكدًا على أهمية الرصد اليومي للمتغيرات المكانية لضمان دقة بيانات التقنين والتصالح وتحقيق أفضل النتائج واتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يعزز من استدامة التنمية وحماية الأراضي المملوكة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



الحضور خلال المجلس لتنفيذي



جانب من الحضور