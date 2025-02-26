محافظ قنا يشهد ندوة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى بنادى الفتيات

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إطلاق ندوة توعوية حول سرطان الثدي، بنادى الفتيات نظمها البنك الزراعى المصرى بالتعاون مع حملة "100 مليون صحة"، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز التوعية الصحية بين السيدات.

استهدفت الندوة، نشر الوعى حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، إلى جانب تقديم فحوصات طبية للكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، واعتلال الكلوى، وذلك لتمكين السيدات من الحصول على معلومات شاملة حول هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.

وتضمنت الفعالية، محاضرات تثقيفية حول كيفية الوقاية من سرطان الثدى وأهمية الكشف الدورى لتجنب المضاعفات الصحية، فضلًا عن تقديم إرشادات حول دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالصحة العامة وتعزيز الوعى المجتمعي.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال كلمته، أهمية مثل هذه المبادرات فى تعزيز الصحة العامة، مشيدًا بالدور الحيوى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى فى دعم المبادرات الصحية التى تستهدف المواطنين، وخاصة السيدات، ضمن رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.