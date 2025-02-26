محافظ شمال سيناء يفتتح 4 محطات لتحلية المياه بقرى الشيخ زويد

العريش - محمد حسين

افتتح اليوم الأربعاء، اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أربع محطات لتحلية المياه بقرى مركز الشيخ زويد، والتي تم تنفيذها بدعم من إحدى مؤسسات المجتمع المدني في إطار الجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب النقية لسكان المناطق النائية.

وخلال الافتتاح، أشاد المحافظ بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية المحلية بمحافظة شمال سيناء، خاصة في قطاعات الزراعة وتحلية المياه، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز قدرات الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مختلف أنحاء المحافظة. كما وجه الشكر والتقدير للجمعية المتفذة على جهودها المستمرة لخدمة أهالي شمال سيناء.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن يوسف، مسؤول الجمعية في شمال سيناء، أن المحطات الأربع التي تم افتتاحها اليوم تشمل:

المحطة الأولى: بطاقة إنتاجية 20 مترًا مكعبًا يوميًا في تجمع القواديس، قرية أبو لفيتة.

المحطة الثانية: بطاقة إنتاجية 20 مترًا مكعبًا يوميًا في تجمع النخلات، قرية قبر عمير.

المحطة الثالثة: بطاقة إنتاجية 30 مترًا مكعبًا يوميًا في تجمع الزنكلون، مدينة الشيخ زويد.

المحطة الرابعة: بطاقة إنتاجية 20 مترًا مكعبًا يوميًا في تجمع الكراشين، ساحل البحر، الشيخ زويد.

وأشار يوسف إلى أن هذه المحطات تم تنفيذها خلال الشهرين الماضيين لخدمة الأهالي، لافتًا إلى أن الجمعية سبق وأن نفذت 8 محطات لتحلية المياه في قرى ومراكز شمال سيناء خلال عام 2024.

وأكد الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية لأهالي شمال سيناء، مشددًا على استمرار جهود الجمعية في تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات المواطنين.