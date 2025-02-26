محافظ المنيا يؤكد الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال رمضان المبارك

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، مقدمًا التهنئة لأهالى المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية، داعيًا المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وخلال انعقاد مجلس تنفيذى المحافظة اليوم الأربعاء، تم استعرض جهود المديريات الخدمية لاستقبال شهر رمضان المعظم وفى مقدمتها مديرية التموين، حيث أكد وكيل الوزارة على توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى توافر معارض "أهلا رمضان " بجميع مراكز المحافظة وتعزيزها بشكل دائم بالسلع الأساسية، لافتًا إلى أن المحافظة لديها اكتفاء ذاتى من بيض المائدة يغطى كل مراكز وقرى المحافظة بشكل يومى وطوال شهر رمضان المعظم من إنتاج مزارع شوشة بسعر 150جنيهًا، وذلك لتخفيف العبء عن كأهل المواطنين.

وفى قطاعى الصحة والطب البيطرى، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة، والتأكد من جاهزية المجازر وذلك بجانب دورهما فى حملات الرقابة على المنشآت الغذائية.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى، تمت الموافقة على طلب أهالى قرية ريدة بمركز المنيا بإقامة مدرسة ثانوى عام، وتمت الموافقة على إنشاء وحدة بيطرية بقرية بنى روح بمركز ملوى، كما تم الموافقة على قطع أراضى لأغراض النفع العام (إقامة مدرسة تعليم أساسى بقرية البربا بمركز أبوقرقاص - وإقامة نقطة إسعاف بناحية قرية أولاد مرجان بمركز ديرمواس - إقامة محطة صرف صحى بقرى زعبرة مركز ديرمواس وشم البصل بمركز مغاغة وبنى حسن الشروق مركز أبوقرقاص- وإنشاء مكتب بريد بناحية الحاج قنديل التابعة لقرية بنى عمران مركز ديرمواس- إقامة مسجد بقرية المسيد مركز العدوة )، وتم مناقشة عدد من الطلبات العامة داخل الاجتماع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وممثل عن مديرية الأمن المنيا، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة وممثلى الشركات والهيئات.