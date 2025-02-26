اليوم السابع
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الأربعاء، 26 فبراير 2025 04:04 م
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محافظ القليوبية: شركة نظافة لجمع المخلفات أسفل المنازل ببنها والخانكة

الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:25 م
محافظ القليوبية: شركة نظافة لجمع المخلفات أسفل المنازل ببنها والخانكة سيارات شركة النظافة ببنها والخانكة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بمنطقة الرياح التوفيقي بمدينة بنها، تفقد المعدات الخاصة بإحدى شركات النظافة، وهي الشركة التي تم الترسية عليها لتنفيذ خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية بنطاق مدينتي بنها والخانكة، حيث سيتم بدء العمل بقرى بطا وكفر الجزار ومنطقة كفر سعد بمركز ومدينة بنها، وبمدينة الخانكة بقرى القلج وعرب العليقات وأبو زعبل، حيث تم تسكين هذه الشركة للعمل بالمناطق المشار إليها لعمليات الجمع السكني للمخلفات من أسفل العقارات، وإزالة البؤر والتراكمات الحالية المتواجدة بالشوارع وفقاً لخطة العمل، وسيتم تباعاً تسكين باقي مدن وقرى المحافظة من خلال عمليات الطرح لجمع المخلفات من أسفل العقارات على شركات من خلال طرح تقديم تلك الخدمات وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للدولة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، موضحا أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم .

جاء الاصطفاف بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم المخلفات، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، ومدير إدارة المخلفات بالمحافظة، وممثلي إدارة المخلفات بالديوان العام ومدينة بنها.







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