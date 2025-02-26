محافظ الغربية ينعى ضحايا حادث شركة مصر للغزل والنسيج

الغربية مصطفى عادل

تقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأهالي المحافظة بخالص التعازي والمواساة لأسرة ضحايا العمل والعطاء أيمن أبو الفضل، محمد عطوة الشحات ومحمد البسطويسي كساب، من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذين انتقلوا إلى رحمة الله، إثر الحادث الأليم الذي تعرضوا له إثر انفجار غلاية داخل الشركة.

وقالت المحافظة في بيان لها، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد توفي صباح اليوم، المصاب الثالث من مصابي حادث حادث انفجار غلاية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، داخل المستشفى متأثرا بحروقه بعد ساعات من وفاة ثاني حالات الإصابة.

وكان قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء المصاب الثاني في حادث انفجار غلاية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بحروق شديدة داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وكان أحد مصابي الحادث ويدعي أيمن أبو الفضل قد توفي أمس الثلاثاء بعد اصابته بحروق أكثر من 70%، وتم دفنه بمقابر عائلته بقرية محلة زياد بسمنود

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد أصدرت بياناً ، بشأن واقعة انفجار إحدى الغلايات داخل محطة الشركة.

وأكدت الشركة، أن ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور لا تمت بصلة للواقع، وتؤكد شركة غزل المحلة أن ما حدث صباح اليوم هو حادث محدود ناتج عن انفجار غلاية داخل محطة الشركة، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين، ويتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل مع وتقديم كل سبل الدعم إليهم.