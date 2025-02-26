محافظ الغربية يترأس لجنة القيادات لاختيار مديرى العموم

الغربية محمد طارق

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماع لجنة القيادات لتجديد شغل عدد من الوظائف القيادية بدرجة مدير عام، وذلك بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار عمرو حتاتة، المستشار القانوني إلى جانب مديري مديريات التنظيم والإدارة، التربية والتعليم، الطب البيطري، والعمل.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ المرشحين حول رؤاهم التطويرية لمنظومة العمل، وقدرتهم على اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، كما تم تقييم مهاراتهم القيادية وقدرتهم على تحسين الأداء المؤسسي، لضمان اختيار العناصر القادرة على تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة وفاعلية.

وأكد اللواء أشرف الجندي، أن محافظة الغربية تعمل وفق معايير صارمة لاختيار القيادات التنفيذية، حيث يُمنح الأولوية للكوادر القادرة على الابتكار، وتحقيق التميز الإداري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في بناء جهاز إداري مرن وفعال.

وأضاف المحافظ، أن اختيار القيادات الجديدة يأتي في إطار استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مشددًا على أن محافظة الغربية تواصل تطوير منظومتها التنفيذية لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجندي على أن اللجنة تعمل وفق أقصى درجات الشفافية لضمان اختيار الأفضل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو بناء جهاز إداري قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق رؤية مصر 2030.