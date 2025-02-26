محافظ الجيزة: نستهدف إنشاء محطة جديدة لتنقية المياه لمواجهة مشكلة الانقطاعات المتكررة

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، آليات تعامل المحافظة مع الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وضعف الخدمة ببعض المناطق، مشيرًا إلى أن المشكلة تظهر بشكل واضح خلال فصل الصيف ومستمرة لفترة.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، على هامش فعاليات افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع منصة أيادي مصر، بمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات والدول العربية والأجنبية.

وقال محافظ الجيزة ردًا على سؤال "اليوم السابع"، حول الانقطاعات المتكررة للمياه في بعض المناطق: "لدينا عجز في المياه نتيجة عشوائية في البناء تمت خلال سنوات سابقة نتيجة وجود كثافة سكانية غير منظمة وغير مخططة، يتسبب في ضغط شديد جدًا على استهلاك المياه"، مضيفًا: "هناك عجز في المياه موجود بالفعل، هناك مواطنون لا تصل إليهم المياه غير ساعات معدودة في اليوم الواحد خلال فصل الصيف، كل ذلك حق ومن يجادل فى ذلك فهو باطل".

وتابع محافظ الجيزة أن الحل الوحيد لمواجهة مشكلة الانقطاعات هو إنشاء محطة جديدة لتنقية المياه، تكون إضافة لأسطول المحطات التي تمتلكها المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنتج حوالي 2 مليون متر مكعب مياه يوميًا، وهذه الكمية لا تكفي في فصل الصيف وبالتالي لابد من إنشاء محطة جديدة، مؤكدًا أن المحطة في طور التصميمات حاليًا ولا يمكن أن تخرج إلى النور قبل عامين.



افتتاح المعرض رقم 45 لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية



المشاركون فى الافتتاح



المشاركون فى المعرض



جانب من المعرض



جناح فلسطين



جولة المحافظ داخل المعرض



جولة محافظ القاهرة داخل المعرض



عارضة داخل المعرض



محافظ الجيزة داخل المعرض



محافظ الجيزة يفتتح المعرض



معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية بمشاركة عربية وأجنبية