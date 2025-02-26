محافظ الجيزة: حريصون على توطين الصناعات الحرفية لإثراء مكونات مقاصدنا السياحية

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لكونها من العوامل الجاذبة للنشاط السياحى ودورها فى تعزيز تجربة السائح وإثراء مكونات مقاصدنا السياحية وتمكين الزائرين من التعرف بشكل أوسع على الثقافات والموروثات الحضارية بالإضافة إلى توفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية وتوفير مصدر دخل ثابت للأسر.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، على هامش افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وذلك بأحد فنادق حي الدقي، والذي يضم منتجات السجاد والخزف والفخار والمنسوجات وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها العديد من القرى بالمحافظات المصرية.

وأكد محافظ الجيزة، أن المعرض يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية وإحياء الصورة الحضارية المشرقة عن تاريخ مصر وتنفيذًا لرؤية 2030.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض، يقام على مدار يومين بالتعاون مع منصة أيادي مصر، ويشارك فيه أكثر من 30 عارض من محافظات الجيزة، القاهرة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، الوادي الجديد، أسوان، وممثلين عن دول الصين وبيرو وفلسطين.

وخلال كلمته، أكد المهندس عادل النجار، جاهزية المحافظة للتوسع فى إقامة مثل تلك المعارض والفاعليات لخلق بيئة مشجعة للأيدي العاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الرواج السياحى للسوق المصرى والدول الأخرى.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لدعم المرأة الريفية من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم.

وثمن المحافظ، التعاون القائم بين محافظة الجيزة ومنصة أيادي مصر، والذي أسفر عن تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة التي تأتي تعزيزًا لعرض أصالة وجودة المنتج المصري، والمصنعة محلياً بأيادي مصرية.

وعقب الافتتاح قام المهندس عادل النجار والمرافقين بتفقد أروقة وباكيات العارضين والتعرف على جودة السلع والمنتجات والأسعار، مشيدًا بمستوى وجودة المعروضات التي تعكس الحرفية الكبيرة للأيادي المشاركة في تلك الأعمال.

واستمع المحافظ إلى العارضين واقتراحاتهم، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وتذليل أي عقبات تواجه أنشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة.

جاء ذلك بحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والمهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة، والمهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، والسفراء والممثلين عن دول الصين وبيرو وفلسطين والأرجنتين، وعارضين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والوادي الجديد وأسوان.



افتتاح المعرض رقم 45 لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية



المشاركون فى الافتتاح



المشاركون فى المعرض



جانب من المعرض



جناح فلسطين



جولة المحافظ داخل المعرض



جولة محافظ القاهرة داخل المعرض



عارضة داخل المعرض



محافظ الجيزة داخل المعرض



محافظ الجيزة يفتتح المعرض



معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية بمشاركة عربية وأجنبية