محافظ الجيزة: استلام 35 ماكينة غسيل كلوى بمستشفى أبو النمرس المركزى

كتبت - مرام محمد

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن استلام عدد 35 ماكينة غسيل كلوي من وزارة الصحة والسكان بمستشفى أبو النمرس المركزي وذلك استعدادًا لبدء تشغيل مبنى الغسيل الكلوي الجديد.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبنى في مرحلة التشطبيات النهائية ويشكل نموذجا للتعاون مع المجتمع المدنى لافتا أنه جاري الانتهاء من جميع التجهيزات والتنسيق مع وزارة الصحة لاستلام محطة معالجة المياه.

واطلع المحافظ على تقرير مديرية الصحة والذي جاء فيه أنه جار تجهيز الجناح الجديد للعناية المركزة بمستشفى الحوامدية العام بقوة 14 سريرا لتصل قوة العناية المركزة بالمستشفى 53 سريرا بالإضافة إلى أنه جارى التجهيز لإضافة 4 أسرة عناية مركزة أطفال.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن خطط التطوير ودعم إمكانات المستشفيات والوحدات المراكز الصحية يأتي في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم تركيب جهاز الماموجرام بمستشفى الوراق المركزي وتدريب العاملين عليه، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في خدمات الاشعة، وجاري التجهيز للاستفادة منه في تفعيل خدمات مبادرة صحة المرأة وتحويل الحالات للمستشفى مما يساهم في خدمة عدد أكبر من السيدات.

وأوضحت أنه تم صدور أمر إسناد لأعمال تطوير مبنى الوحدة الصحية بكرداسة الي جانب الموافقة من قبل وزارة الصحة والسكان على الرسوم الهندسية لوحدة حدائق الأهرام وفي انتظار أمر الإسناد الخاص بها لبدء التنفيذ.