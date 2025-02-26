محافظ الإسكندرية يوجّه مديرية الطرق بترميم الحفر وتسريع أعمال رصف

الإسكندرية جاكلين منير

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بترميم الحفر والمطبات بالشوارع وخاصة الرئيسية التى يستفيد منه قطاع كبير من المواطنين، كما أكد على الإسراع فى رصف الطرق وإعادة الشىء لأصله بالشوارع الرئيسية والفرعية وخاصة التى تكررت منها شكاوى المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ الخاصة بترميم الحفر والمطبات بالشوارع الرئيسية؛ فقد تم ترميم الحفر بالإبراهيمية أمام البنزينة وأمام مكتب الصحة ، كما تم ترميم الحفر تقاطع شارع الأدهم مع طريق الحرية بجليم، وأمام بى تك بمنطقة لوران ، وأمام إشارة مرور مصطفى كامل ، وأمام نقطة مرور سيدى جابر .

وفى السياق ذاته؛ بدأت مديرية الطرق فى رصف و تمهيد شارع 16 الملك وشارع خطاب وإعادة الشيء لأصلة بمربع أرض نوفل وشارع عثمان حلمى متفرع من محمد نجيب وكذا تم بدء رفع كفاءه الأرصفة بشارع القاهرة تمهيداً لرصفه وذلك بنطاق حى منتزه أول، كما تم تمهيد طريق ساركيز بحوض 10 نطاق حى منتزه ثان .

وفى نطاق أحياء عامرية أول وثان؛ فقد تم وضع طبقة أساس بطريق حارس السلام وكوبرى سند 3 بمنطقة النهضة، وطريق نجع رسلان، وشارع مسجد التوحيد والكنيسة (الناصرية)، بالإضافة إلى رصف الطريق الزراعى أمام مدخل نادى الصيد ونزلة كوبرى محرم بك نطاق حى وسط ، كما تم تمهيد الطريق أمام مستشفى جمال حمادة ببشاير الخير بحى غرب ، وبنطاق حى العجمى تم اعادة الشيء لأصله بشارع قرية المهندسين ، كما تم تركيب بلدورات وبدء رصف شارع محمود غنيم.