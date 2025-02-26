مجلس جامعة دمنهور يوافق على إطلاق مسابقة "ابتكر من أجل المجتمع"

مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 15 درجة ماجستير و 4 درجة دكتوراه

عقد مجلس جامعة دمنهور اجتماعه الدوري، منذ قليل، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، وحضور السادة نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والسادة مستشاري الجامعة وأمين الجامعة، بمقر مركز إبداع مصر الرقمية بمجمع الأبعادية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

مجلس جامعة دمنهور يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

استهل "ترابيس" المجلس بالترحيب بالسادة الأعضاء، مقدما التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان لمبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على سيادته وعلى الشعب المصري العظيم وعلى مصرنا الغالية و الأمتين العربية و الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



رئيس جامعة دمنهور





ترابيس : التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة



خلال المجلس أعرب "ترابيس" عن بالغ سعادته بانعقاد المجلس بمقر مركز إبداع مصر الرقمية بمجمع الأبعادية، مشيدا بما يقدمه المركز من خدمات متميزة لطلاب الجامعة لبناء قدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات و متابعة كل ما هو جديد في هذا المجال، مؤكدا أنه يمثل إضافة مميزة لطلاب الجامعة لصقل مهاراتهم التكنولوجية وتنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال لديهم، مؤكدا حرص الجامعة على تأهيل طلاب و خريجي الجامعة بحزمة من البرامج التدريبية؛ لمواكبة تغيرات واحتياجات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات،

والعمل على تنمية روح التطوير والابتكار لديهم، وتشجيعهم على استثمار عقولهم فى بناء مستقبلهم، وهو ما يتوافق مع رؤى الجمهورية الجديدة، وتحقيق خطة الدولة في الاتجاه إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، لافتا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.



رئيس جامعة دمنهور الدكتور إلهابي ترابيس

مجلس جامعة دمنهور يوجه الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية للموافقة على إنشاء جامعة دمنهور الأهلية

هذا وقد وجه "مجلس جامعة دمنهور" الشكر للأستاذ الدكتور / محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس الجامعات الأهلية؛ للموافقة على إنشاء جامعة دمنهور الأهلية، والتي ستضم 8 كليات تشمل "كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية التمريض، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية العلوم، كلية إدارة الأعمال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الفنون التطبيقية".



مجلس جامعة دمنهور

لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال...مجلس جامعة دمنهور يوافق على إطلاق مسابقة "ابتكر من أجل المجتمع"

و في إطار حرص جامعة دمنهور على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وافق المجلس على إطلاق مسابقة Tech4Impact " ابتكر من أجل المجتمع"، والتي تهدف إلى تحفيز الطلاب والباحثين ورواد الأعمال من طلاب الجامعة على تطوير حلول رقمية مبتكرة لمشكلات مجتمعية قائمة، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية.



هذا وقد شهد المجلس تكريم الأستاذ الدكتور زكريا الزرقا - المشرف على إدارة الوافدين تقديرا لجهوده المبذولة خلال فترة شغله المنصب.واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة الجامعة بمختلف قطاعاتها خلال شهر فبراير، منها:

تنظيم ندوة توعوية بالتعاون مع مكتب الرقابة الإدارية بالبحيرة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان "رؤية مصر 2030 وعلاقتها بمنع ومكافحة الفساد"، افتتاح فعالياته حفل استقبال طلاب المرحلة الثامنة E1 بجامعة الطفل، المشاركة في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، مشاركة الجامعة في فعاليات المهرجان الرابع للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، تكريم الفائزين بالمشروعات البحثية والطلابية، استقبال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار لبحث تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، حصول جامعة على المركز الأول بدوري القطاعات المنظم من قبل الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، المشاركة في ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة مصر 2030، انعقاد فعاليات ورشة عمل ضمن مشروع رابحة لدعم وتمكين ريادة الأعمال للسيدات، مشاركة رئيس الجامعة في إطلاق مبادرة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، استقبال الجامعة لطلاب مبادرة أشبال مصر الرقمية، انعقاد ندوة عمنا صلاح جاهين، و الندوة الشعرية مصر التي في خاطري، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور وشركة النيل للسكر بالنوبارية، حصول جامعة دمنهور على الميدالية البرونزية في مسابقة تنس الطاولة خلال المشاركة في دورة الشهيد الرفاعي 52، فضلا عن استمرار القوافل التنموية الشاملة لجامعة دمنهور ضمن مبادرتي بداية و حياة كريمة.

وافق المجلس على عدد من القرارات منها:

ـ ترقية "5" من السادة أعضاء هيئة التدريس من مدرس مساعد إلى مدرس، من مدرس إلى أستاذ مساعد، من أستاذ مساعد إلى أستاذ بكليات: (الطب البيطري، التمريض، الصيدلة).ـ منح الدرجات العلمية الآتية:- شهادة الدبلوم لــ 189 طالب، و درجة الماجستير لـ 15 طالب، بالإضافة إلى 4 درجة دكتوراه.

هذا وقد اختتم المجلس أعماله، ومن المقرر أن يشهد رئيس جامعة دمنهور بعد قليل، ورشة عمل بمركز إبداع مصر الرقمية