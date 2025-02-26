ما المستندات المطلوبة لإعادة فتح المياه؟ شركة الجيزة تجيب

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوبة لإعادة فتح المياه، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعى المائى.

وأوضحت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن المستندات المطلوبة لإعادة فتح المياه، تشمل: "طلب الخدمة من العميل، بطاقة الرقم القومي للعميل، صورة من بيان غلق المياه".

وأشارت الشركة إلى أن المستندات المطلوبة لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، "تعليق الاشتراك"، تشمل: "بطاقة الرقم القومي للعميل، آخر فاتورة مصدرة للعميل، طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، والإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد".

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.