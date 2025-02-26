قصور وبيوت الثقافة ببنى سويف تجذب الأطفال والطلاب للمشاركة فى أنشطتها

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قصور وبيوت الثقافة بمحافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من الفعاليات التى تستهدف استقطاب الأطفال والشباب للمشاركة فى الأنشطة التى تنفذها داخل قرى ومدن المحافظة.

ونفذت مكتبة الطفل ببيت ثقافة الفشن محاضرة ثقافية عن "أهمية نهر النيل "وورشة رسم عن "نهر النيل" بهدف نشر الوعى نفذتهما نجلاء يحى أمينة مكتبة الطفل وذلك ضمن الأنشطة المركزية للمكتبات وتناولت المحاضرة أهمية نهر النيل لمصر.

فيما نفذت مكتبة دلاص الثقافية مناقشة كتاب من "صفات المصطفى" الصدق والأمانة" قام بعمل النشاط الشيخ محمود عبد التواب محمد.

وأقام بيت ثقافة إهناسيا الخضراء لقاءً حواريا بعنوان "التكنولوجيا والمستقبل" تضمنت الحديث حول أن التكنولوجيا المستقبليه تعد تحولات وتطورات مبهره فى عده مجالات، ونفذ النشاط بالمعهد الأزهرى للفتيات باهناسيا، كما نفذ قصر ثقافة ببا لقاء حوارى حول "التغييرات المناخية" داخل مدرسة الحديثة بنات.



ونفذ قصر ثقافة بنى سويف عمل ورشة فنون تشكيلية طباعة بخامات البيئة، اشراف شيماء جمال بحضور مدرسة الجزيرة الابتدائية،فيما نفذت مكتبة دلاص الثقافية ورشة فنية "عمل دوده بكرتون البيض " اشراف ورده أحمد درويش.

ونفذت مكتبة الحى التانى شرق النيل لقاء تفاعلى كيفية استخدام أساليب التنشئة الايجابية فى تربية الأبناء، شهد اللقاء مناقشة الحاجات التى تسهم فى بناء شخصية الطفل.

ونفذت مكتبة منشاة عاصم الثقافية ورشة رسم تعليم الألوان الساخنة والباردة والمحايدة ودائرة الألوان، فيما أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة بنى سويف عرض عرائس وقفازات وعمل مسابقة معلومات عامة وتم عمل نشاط مركزى ضمن أنشطة المكتبات، وعمل ورش فنون تشكيلية.

فيما نفذ بيت ثقافة الفشن ورشة رسم فى قاعة معرض الفنون التشكيلية بحضور تلاميذ مدرسة الشهيد محمد رشدى الإبتدائية إشراف رمضان حبيب مسئول الفنون التشكيلية، وعقب انتهاء الورشة تم تقديم فقرة عرض فنى تضمن عرض مواهب فى القرآن الكريم والإلقاء والإنشاد الدينى والتمثيل، فيما نفذت مكتبة دلاص الثقافية ورشة تعليم "إكسسوارات بالخرز لذوى الاحتياجات الخاصة"، إشراف فاتن عبد المعبود.

تدريب الأطفال على الرسم



جانب من ورش العمل



جلسات حوارية داخل المدارس



عروض مسرحية ببنى سويف



قصور ثقافة بنى سويف تنظم ندوات داخل المدارس



ندوات دينية لطلاب المدارس



ورش تدريبية داخل قصور الثقافة