فى الفطار والسحور.. أكلات صحية خليها على سفرتك فى رمضان

كتبت فاطمة ياسر

في رمضان، يُفضّل تناول وجبات صحية ومتوازنة لتعويض الجسم عن ساعات الصيام الطويلة والحفاظ على الطاقة والصحة.وقدمت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، بعض الأفكار لأكلات صحية يمكنك وضعها على سفرتك في رمضان، ومنها:

وجبة الإفطار:



1. تمر وماء: البدء بثلاث تمرات وكوب من الماء لإعادة ترطيب الجسم.

2. شوربة صحية: مثل شوربة العدس أو شوربة الخضار أو شوربة الطماطم.

3. سلطة متنوعة: سلطة الفتوش أو التبولة أو سلطة الخضار المشكلة بزيت الزيتون والليمون.

4. طبق رئيسي صحي:دجاج مشوي أو سمك مشوي او لحمة مسلوقة أو مشوية مع الخضار.

وجبة السحور:



1. زبادي مع الفواكه والمكسرات: يساعد على الهضم ويوفر الترطيب.



2. فول مدمس بزيت الزيتون والليمون: مصدر جيد للبروتين والألياف.



3. بيضة مسلوقة أو أومليت بالخضار لتوفير البروتين والشعور بالشبع لفترة أطول.

4. شوفان بالحليب مع العسل أو الفواكه المجففة.

وجبات خفيفة بعد الافطار وقبل السحور ومنها:



فواكه طازجة مثل التفاح، البرتقال، أو التمر.

مكسرات غير مملحة.

زبادي بالفواكه.

نصائح إضافية



تجنب الأطعمة المقلية والدسمة والحلويات العالية بالسكر.

الإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب.

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة.